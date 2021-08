Boze vader krijgt Kamer mee in strijd tegen dure rekenmachine op school

Een vader uit Ruurlo is een actie begonnen tegen de steeds weer nieuwe modellen rekenmachines die ouders verplicht voor hun schoolgaande kinderen moeten kopen. Arjan van Gijssel schreef er een brief over aan de Tweede Kamer en een meerderheid van VVD, D66, CDA, SP en GroenLinks vraagt zich nu ook af of het allemaal wel nodig is. De partijen hebben minister Arie Slob (basis- en voortgezet onderwijs) gevraagd er kritisch naar te kijken.

Het zijn allang niet meer de zakjapanners met kleine schermpjes van vroeger, benadrukt Van Gijssel in het NOS Radio 1 Journaal, al jaren gaat het om grafische rekenmachines die meer dan 110 euro kosten. Toen hij voor de vierde keer zo'n nieuw apparaat voor zijn schoolgaande kinderen moest aanschaffen, was hij er klaar mee. "Het zou geen probleem hoeven zijn als de oudste zo'n rekenmachine aanschaft en die gewoon aan het volgende kind kan doorgeven. Maar er is kennelijk sprake van een ontwikkeling van die machines. Ik vind dat complete humbug. Er wordt iedere keer een nieuwe feature aan toegevoegd waardoor het apparaat van het jaar daarvoor niet meer geldig is."

Examenknop

Havo- en vwo-scholieren met wiskunde in de bovenbouw zijn verplicht de apparaten aan te schaffen omdat ze anders geen examen kunnen doen. Welke rekenmachines nodig zijn voor het wiskundeonderwijs wordt van hogerhand bepaald. Van Gijssel ontdekte dat het een keten is van verantwoordelijkheden die eindigt bij de minister. Die stelt een commissie aan die over de toetsing van de eindexamens gaat en een lijst opstelt met apparaatjes die voor dat jaar gelden. "Die lijst wordt doorgegeven aan de scholen en wiskundedocenten vragen de ouders dan of ze via een postorderbedrijf die nieuwe rekenmachine willen bestellen. Zo heb ik nu drie rekendoosjes in huis en de vierde komt eraan."

De veranderende functionaliteit van de machines zit hem bijvoorbeeld in een examenknop, die moet voorkomen dat leerlingen de veelzijdige apparaatjes ook voor andere zaken gebruiken. Of er blijkt dat bepaalde machines meer kunnen dan andere, waardoor sommige weer van de lijst worden geschrapt.

Maar volgens Van Gijssel zitten er ook andere belangen achter. Van de fabrikant, die ieder jaar weer een nieuw model wil verkopen, maar ook van scholen. "Je zou bijvoorbeeld ook kunnen examineren met computers waar al een een grafisch rekenprogramma op staat. Maar veel scholen hebben liever dat ouders zelf voor rekendoosjes zorgen dan dat ze zelf verantwoordelijk worden voor goed werkende computers tijdens het examen."

Laptops

Het zit hem vooral dwars dat ouders zo onnodig op kosten worden gejaagd. "Dat gaat in tegen de gedachte dat onderwijs zoveel mogelijk kosteloos moet zijn. Ik dacht: ik maak me boos en ga een brief sturen aan de Tweede Kamer. En dan is het gaaf om te zien dat de democratie toch werkt."

Een Kamermeerderheid trok zich de kritiek aan en heeft minister Slob gevraagd die mee te nemen in de evaluatie van de wet Gratis schoolboeken dit jaar. "De minister gaat er een brief over schrijven en daarin moet hij aangeven hoe hij hierover denkt. Want het gaat om meer dan alleen rekenmachines. Het gaat om het hele bring your own-beleid, waarbij je tegenwoordig verplicht wordt om laptops aan te schaffen en mee te nemen naar school. Dat ondermijnt dat hele gratis boeken-idee." Ook de VO-raad, de koepel van middelbare scholen, maakt zich al enkele jaren hard voor het opnemen van digitale leermiddelen en de daarvoor benodigde apparaten in de wet.

De vader heeft ook nog een extra suggestie. Waarom niet een app ontwikkelen met dezelfde functionaliteit? "Dit kan veel moderner. Je hebt tegenwoordig toch je mobiele telefoon. Zet daar een rekenprogrammaatje op dat de rest van telefoon vergrendelt zodra je die app aanzet, dan heb je het ook."