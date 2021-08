Willem II haalt keeper Wellenreuther terug: 'Voelt als thuiskomen'

De deal was volgens de doelman snel rond en hij hoopt dat zijn tweede periode net zo succesvol wordt als de eerste, toen hij een belangrijke rol speelde bij het behalen van de bekerfinale in 2019 en een jaar later Europees voetbal bereikt werd. "Europa halen is niet direct mijn verwachting van komend seizoen, maar de manier waarop we toen speelden en resultaat haalden, zou mooi zijn om na te streven."

Wellenreuther was in Brussel de tweede keuze achter Hendrik Van Crombrugge. Door een blessure van de Belg, kwam de nieuwe keeper van Willem II vorig seizoen tot 23 competitiewedstrijden voor Anderlecht.

Technisch directeur Joris Mathijsen roemt de kwaliteiten en de ervaring van de keeper en heet Wellenreuther "van harte welkom terug". Dat is opvallend, als er wordt gekeken naar de manier waarop de keeper in 2020 de club verliet.

De voormalig Duits jeugdinternational wilde destijds graag een volgende stap in zijn carrière zetten en dacht transfervrij te zijn, maar was vergaten de verbintenis officieel op te zeggen. Hierdoor werd zijn contract automatisch met een jaar verlengd en kon Willem II een afkoopsom vragen. Dit heeft een transfer naar Union Berlin in de weg gezeten, maar uiteindelijk was Anderlecht bereid om een ton te betalen. Inmiddels is Wellenreuther weer blij om in Tilburg te zijn: "Het voelt als thuiskomen".