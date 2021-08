Formule 1 moet opnieuw streep door Grand Prix van Japan zetten

De Grand Prix van Japan is dit jaar opnieuw afgelast. De race zou op zondag 10 oktober plaatsvinden, maar daar is vanwege de coronasituatie in Japan nu een streep doorheen gezet.

De organisatie stelt dat de Japanse overheid heeft besloten de race vanwege de aanhoudende pandemie te annuleren.

Een jaar geleden werd de grand prix ook al afgelast vanwege het coronavirus. Tussen 2014 en 2019 heerste Mercedes op het circuit van Suzuka, kans voor Max Verstappen en zijn team om daar dit jaar verandering in te brengen zit er niet meer in.

Kalender klus

Omdat de Formule 1 nog altijd graag 23 wedstrijden organiseert, moet de kalender behoorlijk op de schop. Want naast 10 oktober, was de Grand Prix van Australië op 21 november ook al afgelast. De komende tijd werkt de organisatie aan een herziene kalender.

De coureurs genieten nu nog van een paar weken zomervakantie. Op 29 augustus gaat het hele circus weer van start, dan staat de Grand Prix van België op het programma. Een week later, op zondag 5 september, keert de Formule 1 terug in Zandvoort.