Brandweer Twente lokt vrijwilliger met werkplek op kazerne

Een gratis werkplek op de kazerne. Het is een lokkertje van de brandweer in Twente voor nieuwe vrijwilligers. De brandweer hoopt vooral zzp'ers over de streep te trekken.

Het vinden van vrijwilligers wordt steeds moeilijker, zegt het korps. Door vergrijzing stevent de brandweer inmiddels af op een tekort aan mensen die overdag binnen drie minuten op de kazerne kunnen zijn. Al jaren wordt geprobeerd nieuwe collega's te vinden, maar vooral jongeren zien een vrijwillige baan bij de brandweer niet meer zo zitten als vroeger, schrijft RTV Oost.

Flexwerkers

De laatste campagne van de brandweer richt zich daarom op flexwerkers, mensen die niet gebonden zijn aan een vaste werkplek. Zij krijgen in het kader van een pilot een gratis werkplek met voorzieningen aangeboden bij de kazerne. Zo zitten ze overdag snel in een brandweervoertuig als de pieper gaat.

Het voordeel voor de zzp'ers is dat ze bijvoorbeeld ergens anders geen huur meer hoeven te betalen voor een werkruimte. In ruil daarvoor vraagt de brandweer dat ze gemiddeld twee dagen per week beschikbaar zijn voor uitrukken. De kazernes in Boekelo, Borne, Ootmarsum en Tubbergen worden als eerste uitgerust met werkplekken.