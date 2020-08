Frijns dicht bij Formule E-zege in Berlijn

Robin Frijns heeft in de Formule E zijn eerste podiumplaats van het seizoen te pakken. De Limburger kwam in de derde van zes races in Berlijn vlak na winnaar Maximilian Günther over de finish.

Jean-Éric Vergne, gestart vanaf pole, werd derde. Klassementsleider António Félix da Costa, winnaar van de laatste drie races, werd als vierde afgevlagd.

Frijns zat Günther in de laatste ronde dicht op de hielen, maar slaagde er net niet in de Duitser te passeren. "Heel fijn om terug op het podium te zijn", zei Frijns. "Ik ben blij met P2, dit levert me goede punten op."