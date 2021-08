Tranen vloeiden en er werd gevloekt, maar nooit zei Van Ginkel 'ik kap'

Marco van Ginkel - ANP

"Weet je, onze gesprekken gaan eindelijk weer lekker over voetbal en niet over gevoel of fysiek zoals de afgelopen tijd." De laatste drie jaar gingen de conversaties tussen Marco van Ginkel en zijn zaakwaarnemer Karel Jansen namelijk vooral over de knieblessure van de middenvelder. Tussen juli 2018 en januari 2021 speelde Van Ginkel om die reden geen enkele officiële wedstrijd. Liefst 956 dagen keek hij toe. Afgelopen seizoen maakte hij, als huurling van Chelsea, bij PSV zijn rentree en inmiddels voetbalt de 28-jarige Van Ginkel alsof hij nooit is weggeweest. Vanavond tegen Benfica hoopt hij met de Eindhovenaren een grote stap te zetten richting de groepsfase van de Champions League.

Vertrouwen voor laatste horde CL is groot bij PSV: 'Iedereen is enthousiast' - NOS

Het verhaal van Van Ginkel gaat over een voetballer die ondanks vele fysieke tegenslagen voor zijn voetballoopbaan bleef knokken. Jansen maakte het proces van dichtbij mee. "Marco ging onder het mes om een nieuwe kruisband in zijn knie te laten zetten. Op zo'n ingreep staat zeker zes tot negen maanden herstel. Maar de revalidatie van Marco is er een geweest met veel hobbels, extra operaties én een bacterie", zegt de zaakwaarnemer. Infectie Een week of vier na de eerste operatie wordt er namelijk een gevaarlijke infectie in zijn knie geconstateerd. De nieuwe kruisband blijkt door de infectie beschadigd en de middenvelder moet vrezen voor zijn loopbaan. Drie keer in zes dagen wordt hij geopereerd om zijn knie te spoelen. Menig persoon zou er moedeloos van worden, maar Van Ginkel niet. "Ik heb veel contact met hem en hij heeft een groot voordeel dat hij uit een familie komt met fantastische mensen", gaat Jansen verder. "Het is een hecht gezin en dat geeft hem veel steun." "Mij raakt het ook om hem zo te zien. We hebben een bijzondere band en regelmatig heb ik gefungeerd als praatpaal. Je probeert hem te steunen, maar ik heb zelf ook medelijden. Ik loop ook te vloeken na weer een tegenslag." In december 2019 zocht NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg Van Ginkel op in Londen tijdens diens revalidatietraject:

Van Ginkel weer op veld bij Chelsea: 'Opgeven staat niet in woordenboek' - NOS

Het woord opgeven is nooit voorgekomen tijdens de vele gesprekken tussen Van Ginkel en Jansen. "Misschien is dat wel eens door zijn gedachten geflitst in een emotionele bui, maar hij blijft altijd bijzonder positief. Zo staat hij ook in het leven. Het geloof is er altijd geweest. Er zijn tranen gevloeid en hij heeft er echt doorheen gezeten. Maar ik heb hem nooit horen zeggen: 'ik kap'." Tijdens zijn revalidatieproces was Van Ginkel veel te vinden in Londen, Zeist (bij de KNVB) en Eindhoven. En ondanks dat de middenvelder maar vier keer het wedstrijdshirt droeg van Chelsea, bleef de topclub hem nauwlettend volgen. "Ik moet echt een compliment geven aan die club", aldus Jansen. "Zij hebben altijd vertrouwen gehad in zijn herstel. Ze hebben hem constant begeleid, permanent contact met hem gehad en ze vlogen bijvoorbeeld ook mee naar afspraken met orthopeden." Een interview met Marco van Ginkel in januari 2021, nadat hij zijn rentree op het voetbalveld heeft gemaakt:

Van Ginkel trots op rentree: 'Emotioneel en mentaal zware tijd gehad' - NOS