Speelt AZ met Koopmeiners tegen Celtic? Jansen houdt kaarten tegen borst

De Nederlandse media wilden vooral weten of Koopmeiners nu wel in de basis staat, maar Jansen hield zijn kaarten tegen de borst. "Het zou heel bijzonder zijn als het twee dagen na RKC compleet anders zal zijn, maar er zijn wel dingen die je in overweging neemt. Mogelijk worden andere keuzes gemaakt."

Richting Celtic was niet alleen de Nederlandse pers geïnteresseerd in de situatie. Een Schotse journalist vroeg Koopmeiners of de transferperikelen hem ontwrichtten. De aanvoerder, die zaterdag na de wedstrijd had verteld de keuze van zijn trainer te begrijpen, antwoordde vastberaden "honderd procent beschikbaar te zijn".

Die vraag is na afgelopen weekend gaan spelen, toen de middenvelder tegen RKC Waalwijk niet in de basis stond. Reden: Jansen wilde alleen spelers 'die met hun gedachten bij AZ zijn' - en Koopmeiners is al een tijd bezig met een transfer. Maar toen AZ na een uur spelen 1-0 achter stond, werd hij alsnog ingebracht. Het veranderde niets aan de stand.

"Ik hoop het, maar we gaan het zien", was het antwoord van Koopmeiners. Hij was dinsdag in Schotland aangeschoven naast zijn trainer Pascal Jansen voor de persconferentie in aanloop naar het duel. Dat zou erop kunnen duiden dat Koopmeiners een basisplaats krijgt.

Speelt Teun Koopmeiners wel, of speelt hij niet? Die vraag leeft rondom AZ, dat vanavond een zware klus wacht in de play-offs van de Europa League tegen Celtic.

"Dat is wat je wil als speler, dus ik ga er echt van genieten", vertelde Koopmeiners met een grote lach. Op de vraag of Jansen zijn aanvoerder juist goed kan gebruiken, vertelde de coach lachend dat dit een van de zaken is die hij in overweging neemt.

"Hij is pas een paar dagen bij ons en heeft veel indrukken op gedaan, dus we gaan hem wat meer tijd geven", lichtte Jansen toe. "Hobie Verhulst zal keepen."

Het enige wat trainer Jansen over zijn opstelling kwijt wilde, was wie er onder de lat staat. AZ had maandag doelman Peter Vindahl Jensen aangetrokken en de 23-jarige Deen reisde de volgende dag direct mee naar Glasgow, maar gaat niet spelen.

AZ heeft een fikse kater moeten verwerken, na de even pijnlijke als verrassende nederlaag tegen RKC tijdens de eerste speelronde dit seizoen. En dat terwijl de club een goede voorbereiding had beleefd. "Ik schrok van het feit dat ik mijn ploeg van de voorbereiding niet herkende", bekende Jansen.

Of het nagenoeg uitverkochte stadion van invloed is op zijn spelers? "In ieder geval op de atmosfeer. Het zal fantastisch zijn om te ervaren", aldus Jansen.

Of dat gaat gebeuren met Teun Koopmeiners in de basis, is dus nog even gissen. Maar: "Ja, er zullen een aantal dingen anders zijn", vertelde Jansen vast. "Mogelijk in de opstelling."

Veel tijd voor een uitgebreide analyse had Jansen naar eigen zeggen niet. "Spelers krijgen van mij 24 uur de tijd om te rouwen. Dat hebben we gedaan en daarna ging de focus volledig op Celtic. Er is ons alles aan gelegen om de groepsfase van de Europa League te halen."

"Dat verbaasde mij. Dat heb ik na afloop ook gezegd. Ik had het niet zien aankomen en vind het lastig om daar een verklaring voor te vinden. We waren zeven weken heel intensief met elkaar aan de slag geweest, maar feit was dat we met 1-0 van het veld af gingen."

Celtic-AZ (aftrap 20.45 uur) in de play-offs van de Europa League is te volgen via een liveblog in de NOS-app en op NOS.nl en via Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. Een samenvatting is te zien in het Late Journaal, om 23.30 uur op NPO 1.

De return is donderdag 26 augustus in Alkmaar. De winnaar over twee duels plaatst zich voor de groepsfase van de Europa League.