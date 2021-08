Reeks aanhoudingen voor lynchpartij na natuurbranden Algerije

De politie in Algerije heeft nog eens 25 mensen opgepakt voor de dood van een man die vals werd beschuldigd van het stichten van natuurbranden. In totaal zitten nu 61 mensen vast voor de lynchpartij.

Het slachtoffer, de 38-jarige Djamel Ben Ismail, werd vorige week vermoord in het noordelijke district Tizi Ouzou, dat zwaar is getroffen door bosbranden. Hij had zich gemeld bij de politie toen hij hoorde dat men dacht dat hij het vuur had aangestoken.

De politie zette hem voor zijn eigen veiligheid vast, maar agenten konden niet voorkomen dat een woedende menigte hem te pakken kreeg en naar buiten sleurde. Eenmaal buiten staken ze hem in brand, waarna hij overleed.

Selfies

Verschillende aanwezigen filmden de lynchpartij en plaatsten filmpjes en selfies op sociale media. Agenten die Ismail beschermden, raakten gewond.

Algerije kampt al enige tijd met grootschalige natuurbranden, mede als gevolg van langdurige droogte en een hittegolf. Bij de branden, die volgens de autoriteiten zijn aangestoken, zijn zeker 90 mensen om het leven gekomen.