Ook Boadu kan tegen Sjachtar Donetsk het verschil niet maken voor Monaco

Een dag nadat hij door de UEFA officieel speelgerechtigd werd verklaard voor de play-offs van de Champions League maakte Myron Boadu dinsdag tegen Sjachtar Donetsk zijn Europese entree in het rood-wit van Monaco. Maar ook met de voormalige speler van AZ in de gelederen slaagden de Monegasken er in eigen huis niet in af te rekenen met de ploeg uit Oekraïne.

Als invaller voor Wissam Ben Yedder kon ook de 20-jarige aanvaller in het krappe half uur speeltijd dat hem werd gegund het verschil niet maken. De aanvaller was dicht bij een doelpunt, maar zag in de 81e minuut zijn inzet vanaf de rand van het strafschopgebied op de paal belanden.

In het Stade Louis II stapte Sjachtar zodoende met de kleinst mogelijke overwinning van het veld. Het was de Braziliaan Pedrinho die het oordeel velde over AS Monaco. De 0-1 verschaft Sjachtar een klein beetje lucht voor de tweede wedstrijd, die in de hoofdstad Kiev wordt gespeeld.

Sheriff en RB Salzburg winnen

Het Moldavische Sheriff kan het tweede duel met een gerust hart tegemoet zien. In het vertrouwde Sheriff Stadion in Tiraspol had de ploeg geen enkele moeite met Dinamo Zagreb. Adama Traoré (tweemaal) en Dimitrios Kolovos velden het vonnis over de op papier sterkere Kroaten.

Het treffen van RB Salzburg met het Deense Brøndy eindigde op de valreep in een zege voor de Oostenrijkers. De Deen Mikael Uhre opende in de vierde minuut de score namens de gasten, waarna Karim Adeyemi beide partijen in evenwicht bracht. In de negentigste minuut was het de Amerikaan Brenden Aaronson die de Oostenrijkers de 2-1 zege bezorgde.