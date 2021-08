Dodental Haïti loopt op tot 1941, storm bezorgt daklozen extra overlast

Het dodental in Haïti als gevolg van de zware aardbeving van afgelopen zaterdag is opgelopen tot 1941, melden regionale burgerbeschermingsorganisaties. Vanochtend meldden de autoriteiten nog dat er 1419 mensen waren omgekomen door de gevolgen van het natuurgeweld.

Het zwaar getroffen land kreeg in het afgelopen etmaal ook te maken met de tropische storm Grace. De reddingswerkzaamheden moesten worden stilgelegd door de zware regenbuien waarmee de storm gepaard ging. De neerslag leidde op sommige plekken tot overstromingen, die vooral overlast veroorzaakten voor de mensen die hun huis verloren door de beving en nu in een tent bivakkeren. Vanmiddag bewoog de storm verder in de richting van Jamaica.

Volgens de VN-kinderorganisatie Unicef hebben een half miljoen kinderen in Haïti op dit moment beperkte of zelfs helemaal geen toegang tot onderdak, schoon water, gezondheidszorg en voedsel.

Forse schade

Een aantal grotere ziekenhuizen heeft door de aardbeving forse schade opgelopen. In tenten buiten deze ziekenhuizen behandelen artsen de gewonden en zieken. Het totale aantal gewonden wordt geschat op 6900.

Lang niet alle ingestorte huizen en gebouwen zijn al doorzocht door de reddingswerkers. Daarom zal het dodental naar verwachting nog verder stijgen.

Inwoners zeiden eerder dat de aardbeving heviger voelde dan de kracht van 7.0 die geologen gemeten hebben: