Bayern München verslaat Borussia Dortmund en verovert Duitse Supercup

Bayern München heeft voor de negende keer in de clubgeschiedenis de Duitse Supercup veroverd. De regerend landskampioen was met 3-1 te sterk voor Borussia Dortmund, de bekerwinnaar van vorig seizoen.

Het was een open eerste helft in het Signal Iduna Park, de thuishaven van Borussia Dortmund. De eerste grote kans was voor Bayern München. Kingsley Coman kwam vrij voor Gregor Kobel, maar schoot de bal hoog over het doel.

Aan de andere kant van het veld kwam Marco Reus oog in oog te staan met Manuel Neuer. De doelman van de bezoekers kon met zijn rechterbeen de bal nog net naast tikken.

Lewandowski, Müller en Haaland

Ook Robert Lewandowski miste een grote kans, maar vijf minuten voor rust was het alsnog raak voor de Pool. Hij kopte een voorzet van Serge Gnabry hard en laag het doel in, buiten bereik van doelman Kobel.