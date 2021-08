Meer banen dan werkzoekenden: 'Iedereen terugmailen zou dagtaak zijn'

De tekorten op de arbeidsmarkt zijn inmiddels zo groot dat er meer vacatures zijn dan werklozen . "Dit hebben we in 50 jaar niet gezien", zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS. Ook bleek uit een analyse van ABN Amro dat in veel sectoren de startsalarissen oplopen.

Wie op straat of op een terras even om zich heen kijkt, ziet ze hangen: briefjes met 'personeel gezocht' erop. En die personeelstekorten zijn er ook op plekken waar het minder snel opvalt.

Dus had ik mijn profiel op LinkedIn geüpdatet en aangevinkt dat ik 'open to work' was. Vervolgens kreeg ik van alle kanten berichten.

De tekorten geven volgens Van der Geest weer dat er een probleem ontstaat, of er eigenlijk al is. "Mensen moeten langer doorwerken, of in het weekend komen. Maar dat houdt een keer op natuurlijk. Als ik dat zou willen en de mensen had, zou ik hiernaast nog een tweede verhuisbedrijf draaiende kunnen houden."

Uiteindelijk lukte het haar om een baan te vinden: via een traject van de gemeente werd ze aangenomen als administratief medewerker bij een coronagerelateerd project. "Ik dacht: ze willen mij niet, want ze willen alleen jongeren. Maar gelukkig kreeg ik een kans."

"Ik heb het zelf gemerkt", zegt een inwoner van Den Haag die graag anoniem wil blijven. Ze was onlangs op zoek naar een nieuwe baan in de regio. "Dus had ik mijn profiel op LinkedIn geüpdatet en aangevinkt dat ik 'open to work' was. Vervolgens kreeg ik van alle kanten berichten. Ik moest zelfs een selectie maken, want aan iedereen terugmailen zou ik een dagtaak hebben."

"Als die anderhalve meter er dan ook af gaat, dan gaan we het wel redden", zegt Ronald Burgers van Catering Group Nederland. "Er zijn heel veel mensen die dat feestje toch nog willen inhalen. We zien ook dat als de versoepelingen komen mensen gelijk aan de bel trekken. Dan staat de telefoon roodgloeiend."

Zo gingen veel arbeidsmigranten uit met name Midden- en Oost-Europa vanwege corona terug naar huis. Ook stonden in het begin van deze zomer nog zo'n 838.000 mensen op de loonlijst bij een bedrijf dat NOW-loonsteun ontving. Een belangrijke en nu nog niet te beantwoorden vraag is hoeveel van hen op zoek moeten naar een nieuwe baan als die loonsteun na 1 oktober stopt.

De huidige situatie op de arbeidsmarkt is uniek, maar de arbeidsmarkt was voor corona ook al krap. Daarbij is een aantal oorzaken van de huidige krapte waarschijnlijk tijdelijk.

Burgers heeft de afgelopen anderhalf jaar het grootste deel van zijn personeel in dienst gehouden. Zodra er weer meer kan, verwacht hij iedereen hard nodig te hebben. In de tussentijd is er ander werk gedaan. "In de eerste twee weken is het van: 'Jongens, wat overkomt ons?' Toen hebben we allemaal thuisgezeten. Daarna ga je kijken: wat kunnen we dan wél?"

Dat bleek te variëren van onderhoudswerk, zoals schilderen, en zoals vandaag een verhuizing. "Je wil gewoon bezig zijn. Nu zijn de koks, die normaal met sausjes in de weer zijn, muren aan het sauzen."

Bijvangst steunmaatregelen

De steunmaatregelen, waaronder NOW, hadden als doel te voorkomen dat bedrijven die verder gezond waren als gevolg van corona failliet zouden gaan, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS. "De bijvangst is wel dat bedrijven die in normale tijden kopje onder waren gegaan nu blijven leven. Die hebben natuurlijk mensen in dienst."

"Voor die mensen is het heel fijn dat het bedrijf waarvoor ze werken niet failliet gaat. Aan de andere kant verhoogt dat wel de krapte in andere sectoren."

Het cateringbedrijf van Ronald Burgers had het zonder de steun in ieder geval niet gered. "Dan waren we twintig jaar terug in de tijd geworpen. Dan stonden ik en m'n vrouw zelf weer borden af te wassen en achter de barbecue."