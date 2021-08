Poging Defensie om Nederlanders op te halen in Afghanistan mislukt

Het is vanavond niet gelukt om een groep Nederlanders met een C-17 transportvliegtuig uit Kabul te evacueren. Het grote vrachttoestel steeg op met circa 40 mensen aan boord. Volgens onbevestigde berichten landt het toestel vannacht op Schiphol.

Defensie meldt dat er geen Nederlanders of Afghanen aan boord zijn. Hoe dat komt is onduidelijk. Op sociale media melden Nederlanders dat zij moeite hadden het vliegveld te bereiken door drukte op de weg. Ook geldt in Kabul een avondklok.

Op de luchthaven van Kabul is de situatie onoverzichtelijk en erg veranderlijk, schrijft Defensie. De Amerikaanse militairen die het vliegveld bewaken geven Afghanen die van buiten komen geen toegang tot de luchthaven om veiligheidsoverwegingen. Nederland probeert te weten te komen wanneer de Afghanen die op de nominatie staan om geëvacueerd te worden, weer het vliegveld op mogen.

Kaag wil meer tijd van Amerikanen

"Het is heel fluïde en chaotisch rondom de luchthaven", zegt demissionair minister Kaag van Buitenlandse zaken. "Er was een half uur-slot om mensen op de tarmac te krijgen. Veel mensen waren er en stonden aan de poort van de luchthaven. Hopelijk is er morgen en verbetering van de situatie."

"We willen dat de Amerikanen ons meer tijd geven. Er moet meer tijd komen dan een half uur. Alles is in handen van de Amerikanen bij de luchthaven. We blijven werken in Europees verband aan betere coördinatie", aldus Kaag. Eerder werd al bekend dat er een nieuw ambassadeteam onderweg was naar Kabul. Dat team is vanaf 09.00 uur morgenochtend operationeel, zegt Kaag.