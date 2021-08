Blakend van zelfvertrouwen jaagt PSV op CL-ticket: 'Geloven in eigen kunnen'

Marco van Ginkel op de persconferentie - ANP

Scherp en blakend van het zelfvertrouwen stapten PSV-trainer Roger Schmidt en -middenvelder Marco van Ginkel dinsdagavond de perszaal van Benfica binnen. Na twee lastige hordes overtuigend te hebben genomen, strijdt PSV woensdag voor een terugkeer in de groepsfase van de Champions League. En na respectievelijk Galatasaray en FC Midtjylland in de voorgaande kwalificatierondes overtuigend opzij te hebben gezet, is het geloof om voor het eerst sinds het seizoen 2018/2019 het hoogste Europese niveau te bereiken groot bij de Eindhovenaren. "We zijn vol zelfvertrouwen en de sfeer is goed. Iedereen is enthousiast", vertelde Marco van Ginkel met een lach in Lissabon. "We kennen een lastige route richting de Champions League, maar nu zijn er nog twee finalewedstrijden. Grote wedstrijden, voor de hele club."

Vertrouwen voor laatste horde CL is groot bij PSV: 'Iedereen is enthousiast' - NOS

Om die reden ziet Van Ginkels trainer Roger Schmidt de confrontaties met de Portugese club dan ook niet als een test. "Nee, een play-off-wedstrijd van de Champions League is geen test. Het is een heel belangrijke wedstrijd tegen een goed team", aldus Schmidt. "Benfica heeft veel individuele kwaliteit en voetballend zijn ze top. Maar wij hebben veel geïnvesteerd in de voorbereiding om nu alles te geven." Geloof in eigen kunnen Schmidt benadrukt dat PSV naar het Estádio da Luz is afgereisd om te winnen. "We moeten geloof hebben in eigen kunnen, tactisch top zijn en ons wedstrijdplan volgen. We zijn hier om te winnen. Dat is moeilijk tegen zo'n sterke tegenstander, maar we hebben er vertrouwen in."

Schmidt: 'We moeten tactisch top zijn, maar hebben veel vertrouwen' - NOS

Afgelopen zaterdag, in PSV's eerste eredivisiewedstrijd van dit seizoen uit tegen Heracles Almelo (2-0 winst), gaf Schmidt enkele sterkhouders nog rust. Cody Gakpo, Eran Zahavi en Mario Götze begonnen bijvoorbeeld op de bank. Van Ginkel, die naast Schmidt zat op de persconferentie, was niet eens afgereisd naar Almelo. "We speelden zaterdag op kunstgras, daar houd ik niet van", zei Van Ginkel, die zware knieblessures heeft gehad. "In overleg met de medische staf had ik besloten om niet te spelen. Maar ik ben klaar voor morgen." Of de middenvelder ook gaat starten, is nog de vraag. Schmidt gaf prijs dat Nick Viergever in Nederland is achtergebleven omdat zijn vrouw hoogzwanger is en dat de rest van zijn spelersgroep fit is, maar wilde verder geen slapende honden wakker maken. "Dit is niet het moment om ons wedstrijdplan te presenteren", zei hij lachend.