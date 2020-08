Leden oppositie in Wit-Rusland opgepakt op vooravond verkiezingen

Een dag voor de presidentsverkiezingen in Wit-Rusland zijn twee leden van de oppositie in de hoofdstad Minsk gearresteerd. Oppositielid Maria Kolesnikova werd kort na haar arrestatie weer vrijgelaten. Een campagneleider van de belangrijkste oppositiekandidaat Svetlana Tichanovskaja blijft waarschijnlijk tot na de stembusgang vastzitten.

Bij Kolesnikova zou het gaan om een persoonsverwisseling. De regering maakte niet bekend waarom campagneleider Maria Moroz is vastgezet. Tichanovskaja verblijft om veiligheidsredenen op een andere plek in Minsk, meldt haar organisatie.

Het is de tweede keer in drie dagen dat campagneleider Moroz werd opgepakt, schrijft de Wit-Russische journalist Hanna Liubakova. Donderdag was dat na haar bezoek aan de Litouwse ambassade in Minsk. Kort daarop werd Moroz weer vrijgelaten.

Ook demonstranten in Minsk zijn volgens journalist Liubakova vanmiddag opgepakt: