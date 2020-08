Campagneleider van oppositiekandidaat in Wit-Rusland weer opgepakt

Een dag voor de presidentsverkiezingen in Wit-Rusland is een campagneleider van de belangrijkste oppositiekandidaat Svetlana Tichanovskaja in de hoofdstad Minsk gearresteerd. Haar organisatie meldt dat de vrouw mogelijk tot maandag wordt vastgehouden.

De regering maakte niet bekend waarom Maria Moroz is vastgezet. Het was de tweede keer in drie dagen dat ze werd opgepakt, schrijft de Wit-Russische journalist Hanna Liubakova. Donderdag was dat na haar bezoek aan de Litouwse ambassade in Minsk. Kort daarop werd Moroz weer vrijgelaten.

Ook demonstranten in Minsk zijn volgens journalist Liubakova vanmiddag opgepakt: