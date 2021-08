Wereldkampioen Nyck de Vries blijft dromen van Formule 1 na winnen van loterij

Wereldkampioen Nyck de Vries is volgens Toto Wolff klaar voor Formule 1 - NOS

Het snelle, hectische bestaan van autocoureur Nyck de Vries biedt weinig ruimte voor rust, reflectie of anderszins een mogelijkheid om ergens houvast te zoeken. Dus viel hij in de aanloop naar de apotheose van het kampioenschap in de Formule E, afgelopen weekeinde in Berlijn, terug op een oude gewoonte. "Kijken of er in mijn omgeving getallen te vinden zijn die als voorteken kunnen worden gezien." Dat hij vorige week bij het betreden van het hotel in de Duitse hoofdstad aan de receptie uitgerekend kamer 6002 kreeg toegewezen, noemde hij in dat licht bezien iets waar hij zich aan vast kon houden. "Niet alleen is zes mijn geluksgetal, ik ben ook nog eens geboren op 6 februari. Nul zes nul twee, dus", lachte de 26-jarige Fries dinsdag vanaf het circuit van Le Mans, waar hij komende weekeinde deelneemt aan de beroemde 24-uursrace.

Nyck de Vries viert zijn overwinning in Valencia - Formula E

Misschien was het dus wel voorbestemd dat hij zich in Berlijn liet kronen tot de eerste Nederlandse wereldkampioen in de autosport. Vanzelfsprekend was het grijpen van die mondiale titel in ieder geval niet, haastte hij zich daar aan toe te voegen. "Dit is de meest competitieve raceklasse die er bestaat. Voorafgaande aan het laatste weekeinde waren er achttien coureurs die aanspraak konden maken op het kampioenschap. Het was lastig een voorspelling te doen." Dat hij na eerdere overwinningen in Saudi-Arabië en Valencia tijdens de slotrace in Berlijn als achtste finishte en toch als eindwinnaar uit de bus kwam, zei wat hem betreft genoeg. "Eigenlijk was het een loterij wie er met de wereldtitel aan de haal zou gaan." Erelijst De Vries wist op voorhand dat hij een gerede kans maakte om als winnaar uit de bus te komen. Zo was zijn erelijst er voor afgelopen weekeinde al een om mee thuis te kunnen komen. Zowel in 2010 als 2011 werd hij wereldkampioen karting. Twee seizoenen geleden, in 2019, sloot hij de strijd in de Formule 2 winnend af. Met een stoeltje bij Mercedes beschikte hij daarnaast niet alleen over het beste materiaal in de elektrische klasse. In Stoffel Vandoorne had hij ook nog eens de gedroomde teamgenoot. "Ik leer voortdurend van hem, dat is een proces dat altijd doorgaat. Wij hebben de beste relatie van de hele grid. We kennen elkaar, hebben wederzijds respect en gunnen elkaar het succes. Hij heeft er zeker toe bijgedragen dat ik dit kampioenschap heb kunnen winnen. Van de eerste tot en met de laatste race hebben we alles in overleg gedaan."

Veel tijd om te genieten van zijn wereldtitel gunde De Vries zich niet. Zo emotioneel als in 2010, toen hij als 15-jarige wereldkampioen karting werd en als tiener warme tranen huilde, was het allerminst. En in 2019 leefde hij toe naar het kampioenschap in de Formule 2, waar het behalen de titel ditmaal tot het allerlaatste raceweekeinde onzeker was. Ruimte voor enige voorpret was er dan ook niet. "Het format van het kampioenschap en de extreme competitiviteit maakten het een onvoorspelbaar weekeinde." Aan de andere kant: "In drie jaar tijd win ik twee keer een groot kampioenschap. Dat doet natuurlijk iets met me. Tegelijkertijd ben ik best wel bescheiden en schuif ik deze wereldtitel het liefst aan de kant om me volledig te focussen op mijn toekomst." Samen met Vandoorne is De Vries reservecoureur van de Formule 1-renstal van Mercedes, waar Lewis Hamilton en Valteri Bottas onder contract staan. Het behalen van de wereldtitel in de elektrische klasse leidde de komende dagen tot een herhaling van die ene vraag die De Vries al tijden tot vervelens toe wordt gesteld. Wanneer maakt hij nou eindelijk de overstap naar de Formule 1?