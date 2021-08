Kazerne in Zoutkamp wordt noodopvang voor Afghanen

De Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp (Gr) wordt op korte termijn ingericht als noodopvang voor Afghanen. Defensie heeft de kazerne beschikbaar gesteld, in overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De gemeente Het Hogeland is van het besluit van Defensie en Justitie op de hoogte gebracht. Hoeveel Afghanen naar de noodopvang komen is nog niet bekend. Dat hangt af van de evacuaties in Afghanistan. Het COA bereidt de opvang voor. De evacué's gaan volgens het COA niet naar andere locaties.

In de kazerne in Zoutkamp zaten vorig jaar asielzoekers. Zij konden in verband met corona niet terecht in Ter Apel.