Honderdduizenden met afweerproblemen niet beschermd na vaccinatie

Honderdduizenden mensen in Nederland hebben niet of nauwelijks baat bij de vaccinaties tegen SARS-CoV-2. Een deel van die grote groep maakt geen antistoffen en afweercellen aan. De rest produceert daarvan te weinig. Andere vaccinaties geven bij deze patiënten vergelijkbare problemen.

Afweeronderdrukkende medicijnen wordt bijvoorbeeld geslikt door patiënten met een auto-immuunziekte zoals reumatische aandoeningen. De mate waarin het effect van vaccinaties afneemt door de afweerremmers hangt af van de dosering, van het eventuele gebruik van combinaties van middelen en van de ernst van de aandoening. In totaal hebben volgens de Stichting Farmaceutische Kerngetallen 820.000 Nederlanders in 2020 een afweerremmer geslikt. In het eerste half jaar van 2021 deden 520.000 mensen dat.

Sinds begin dit jaar lopen in Nederland acht studies naar verschillende subgroepen patiënten die kampen met verminderde afweer. ZonMw, de belangrijkste financier van medisch-wetenschappelijk onderzoek, heeft 15,5 miljoen uitgetrokken voor de onderzoeken.

In een webinar dat ZonMw vandaag organiseerde werden de eerste resultaten van vier studies bekendgemaakt. Die zijn nog niet gepubliceerd of beoordeeld door vakgenoten.

Samenwerking

De studies worden in nauwe samenwerking tussen de Nederlandse UMC's uitgevoerd. Het RIVM en ZonMw hebben ervoor gezorgd dat de studies een gestandaardiseerde methode gebruiken om de immuunrespons van de deelnemers te meten, zodat de resultaten onderling vergelijkbaar zijn.

Ernstige nierpatiënten hebben een drie tot vijf keer hogere kans om te overlijden aan covid-19 dan gemiddeld. De studie over de vaccinatie van nierpatiënten leverde relatief gunstige uitkomsten op voor patiënten met nierfalen en dialysepatiënten. Ruim 80 procent van die patiënten maken na volledige vaccinatie voldoende antistoffen aan.

Van de mensen die een niertransplantatie hebben ondergaan reageerde twee derde niet of onvoldoende op vaccinatie. Zij bouwen geen of niet genoeg bescherming op.

Overlevenden

Bij patiënten die een longtransplantatie hebben ondergaan is het beeld gecompliceerder. Als die covid-19 oplopen worden hun getransplanteerde longen aangetast.

Patiënten die een longtransplantatie hebben ondergaan en covid-19 hebben overleefd, bouwen een goede afweer tegen het virus op na vaccinatie. Één vaccin volstaat dan als booster voor de natuurlijke afweer. Ook patiënten op de wachtlijst voor een longtransplantatie hebben baat bij vaccinatie.

Heel anders ligt dat voor getransplanteerde patiënten die nog geen covid-19 hebben gehad. Van de ruim honderd patiënten die deelnamen aan de studie maakte maar 13 procent voldoende afweerstoffen aan.

Bloedkanker

Jaarlijks zijn er ongeveer tienduizend diagnoses met een vorm van bloedkanker of lymfeklierkanker in Nederland. Al die patiënten hebben uiteenlopende stoornissen van afweersysteem. Voor het onderzoek werd 850 patiënten geselecteerd met 17 verschillende vormen van bloed- of lymfeklierkanker en allen kans op ernstig beloop van covid-19.

Bij alle patiënten is de werking van het afweersysteem verstoord. Dat kan komen doordat ze chemotherapie ondergaan, immuuntherapie of celtherapie of doordat hun tumor de werking van het afweersysteem verlamt. Verder zijn er patiënten bij die afweeronderdrukkende medicatie krijgen of van wie het immuunsysteem herstellende is na een stamceltransplantatie.