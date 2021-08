Sussende woorden in persconferentie Taliban, 'we zijn innerlijk gegroeid'

Op hun eerste persconferentie na de machtsovername in Afghanistan hebben de Taliban hun uiterste best gedaan om de Afghanen en de internationale gemeenschap gerust te stellen over hun plannen met het land.

Het islamitische emiraat, zoals het land nu heet in Taliban-jargon, garandeert de veiligheid van iedereen, ook van hen die tegen de Talban hebben gevochten of hebben samengewerkt met westerse mogendheden. zei woordvoerder Zabihullah Mujahid in een zaal vol journalisten in Kabul.

Hij zei dat Afghanistan nog steeds een islamitisch land is, net als toen de Taliban 20 jaar geleden aan het roer stonden, maar dat de Taliban innerlijk zijn gegroeid waardoor er een groot verschil is met de beweging van toen.

Ook zei hij dat vrouwenrechten gerespecteerd worden: