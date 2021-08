Jakobsen dankt medisch personeel en familie na ritzege: 'Ook hun overwinning'

Ruim een jaar geleden werd gevreesd voor het leven van wielrennen Fabio Jakobsen. Hij was hard onderuit gegaan in de Ronde van Polen en lag ernstig gewond in een Pools ziekenhuis. Wat toen niemand kon bedenken, was dat hij nu alweer op de hoogste trede van het podium zou staan.

"Het is een droom die uitkomt", zijn de eerste woorden van de 24-jarige Nederlander na zijn ritzege in de Vuelta, zijn eerste grote ronde sinds zijn heftige valpartij. "Na de crash was het een lange weg terug. Ik ben extreem dankbaar dat ik hier weer mag staan."

Vervolgens neemt Jakobsen de tijd om iedereen te bedanken die hem heeft geholpen om weer wielrenner te kunnen zijn. " Er is veel tijd en moeite in gestoken door veel mensen. Dit is ook hun overwinning. Ik heb het over de dokters, de medische staf, het team en mijn familie. Mijn familie is de reden dat ik hier ben."

Hectische finale

"Het was hectisch", vertelt hij over de finale. "Alle klassementsrenners willen vooraan zitten. Bert (Van Lerberghe) bracht me naar voren in toen kon ik mijn sprint beginnen. Ik vond het wiel van Démare. Hij was de man om te verslaan vandaag. Ik ben blij dat ik hem nog voorbij kon."