Jakobsen sprint bij rentree in grote ronde naar ritzege in Vuelta

Fabio Jakobsen heeft de vierde etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. De 24-jarige Nederlander van Deceuninck-QuickStep, die voor het eerst sinds zijn heftige valpartij weer een grote ronde rijdt, was in de massasprint de sterkste.

De ritzege was voor Jakobsen niet zijn eerste in de Vuelta. In 2019 schreef hij ook al twee etappes op zijn naam, waaronder de slotrit naar Madrid.

Na de pittige slotklim van maandag, was het in de vierde etappe weer tijd voor een wat vlakker parcours. De renners reden 164 kilometer van startplaats El Burgo de Osma naar Molina de Aragón, waar de eindstreep getrokken was.

Drie Spaanse aanvallers

Met Taaramäe voor het eerst in de rode leiderstrui ging het peloton op weg en meteen bij de start reden drie renners weg. Carlos Canal, Angel Madrazo en Joan Bou vormden de kopgroep van de dag, maar het peloton hield ze de gehele rit binnen schootsafstand.

De voorsprong kwam niet boven de drie minuten uit en dat was vooral te danken aan de Wanty-ploeg van rodetruidrager Taaramäe. Ongeveer halverwege de etappe kreeg Wanty hulp van enkele sprintersploegen in het peloton.