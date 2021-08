Formatie: ChristenUnie voelt zich ongewenst, PvdA en GroenLinks juist positief gestemd

ChristenUnie-leider Segers zegt op dit moment geen rol te zien voor zijn partij in de formatie. Dat maakte hij duidelijk voorafgaand aan zijn gesprek met informateur Hamer, VVD-leider Rutte en Jetten van D66. "Ik lees gisteren dat wij niet gewenst zijn."

Segers reageerde hiermee op een interview van D66-leider Kaag in het AD waarin ze zegt echt niet met de ChristenUnie door te willen. Dat zei Kaag eerder ook al, maar dat ze het na "een rustperiode" in de formatie herhaalt, is veelzeggend voor Segers. "Dan houdt het een keer op."

Helemaal definitief gooit de christelijke partij de deur overigens niet dicht. "De bal ligt bij VVD en D66, zij moeten knopen doorhakken", zei Segers.

Goede basis

Vandaag spraken de partijleiders van CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie met Hamer over een document van D66 en VVD dat een aanzet voor een regeerakkoord moet worden. GroenLinks-leider Klaver en PvdA-leider Ploumen kwamen samen, zelfs twee keer.

's Middags was hun bijeenkomst zonder Kaag (ook minister van Buitenlandse Zaken), omdat die druk was met de crisis in Afghanistan. Zij werd daarom vervangen door Jetten. 's Avonds kwamen de twee linkse partijleiders terug en sloot ook Kaag aan om het gesprek voort te zetten.

PvdA-leider Ploumen noemde het document "een goede basis met aanknopingspunten voor gesprekken". "Wij denken dat deze basis kan uitgroeien tot iets wat Nederland verder brengt", voegde Klaver daar aan toe.

CDA-leider Hoekstra wilde eerder vanmiddag niet veel kwijt over het formatiedocument. "Er zitten dingen in die wel bevallen, en die niet bevallen", zei hij na zijn gesprek. Hij zei verder een "goede gedachtewisseling" te hebben gehad, maar vindt dat het aan de twee partijen is die het initiatief hebben om te zeggen hoe het nu verder moet. "Wij zitten er constructief in."

Blokkades

Gisteren waren Rutte en Kaag bij informateur Hamer, om haar bij te praten over het document waar ze de afgelopen weken aan hebben gewerkt.

De partijen die in aanmerking komen voor de regeringscoalitie hebben de afgelopen maanden een aantal blokkades opgeworpen, naast die van D66 in de richting van de ChristenUnie. Zo zien VVD en CDA samenwerking met PvdA én GroenLinks niet zitten, en willen die twee linkse partijen juist alleen samen meedoen aan een regering.