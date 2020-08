Frankrijk stuurt hulp naar Mauritius voor opruimen olievlek

Frankrijk heeft een militair vliegtuig en een marineschip naar Mauritius gestuurd om te helpen bij het opruimen van olie die is gelekt uit een Japans schip. De Franse president Macron zegde zijn steun toe, nadat Mauritius daar om had gevraagd. Macron: "Als biodiversiteit in het geding is, is het belangrijk snel te handelen. Jullie kunnen op ons rekenen."

Het vliegtuig en het marineschip zijn afkomstig van Réunion, een Frans eiland in de buurt van Mauritius. Réunion en Mauritius liggen ten oosten van Afrika, ter hoogte van Madagaskar.

Op 25 juli liep het Japanse schip Wakashio vast bij Pointe d'Esny, vlak bij de Blue Bay. Daar bevindt zich het grootste koraalrif van Mauritius, met veel vissoorten en schildpadden. In totaal heeft het schip 4000 ton diesel en olie aan boord.

Dreigende ecologische ramp

Pogingen om het schip los te trekken, liepen uit op niets. Er ontstond een scheur in de romp waar vervolgens olie uit lekte. De Mauritiaanse premier Pravind Jugnauth sprak daarop van een dreigende ecologische ramp en trok aan de bel bij Frankrijk. "Ons land heeft niet de expertise om gestrande schepen te bergen", aldus de premier.