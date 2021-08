RIVM: afname besmettingscijfers vlakt nog meer af, 'liever anders gezien'

teststraat - ANP

Het aantal bevestigde coronabesmettingen daalde de afgelopen week met 8 procent: van 18.000 naar 16.500. De afname van het aantal positieve tests gaat daarmee steeds minder snel. "We zien de daling afvlakken", zegt Susan van den Hof van het RIVM. De week ervoor was de daling 14 procent, en een week eerder nog bijna 45 procent. "We hadden dit liever anders gezien, want we zitten nu nog steeds hoger dan voor de besmettingspiek van begin juli", stelt de epidemioloog. Tegelijkertijd daalt het aantal positieve tests nog wel. "We moeten even kijken hoe zich dit ontwikkelt."

Hoewel veel mensen zijn gevaccineerd, is een zo laag mogelijk besmettingscijfer nog steeds welkom, stelt Van den Hof. "We weten namelijk dat luchtwegvirussen zich in het najaar makkelijker verspreiden." Een hogere besmettingsgraad nu heeft in het najaar ook gevolgen. Dinsdag zijn tot 10.00 uur vanmorgen 2358 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er meer dan dinsdag een week geleden. Verspreiding Het R-getal is stijgende: was dat op 26 juli nog 0,79, een week later was het 0,92. Dat betekent dat 100 mensen samen 92 anderen besmetten. Als de R onder de 1 blijft, neemt de verspreiding van het virus af.

Het percentage positieve tests is hoog: dat betekent dat van iedereen die zich in de teststraat meldt, relatief veel mensen corona bij zich blijken te dragen. De afgelopen week was dat 14,6 procent, tegen 12,9 procent een week eerder.

"Maar wat we wel zien is dat relatief veel mensen in de teststraat komen omdat ze een positieve zelftest hebben", zegt Van den Hof. Die mensen hebben dus een relatief hoge kans om het virus bij zich te dragen, en vertekenen de cijfers.

Ook in de ziekenhuizen viel de daling tegen. De afgelopen zeven dagen is het aantal nieuwe ziekenhuisopnames nauwelijks gedaald: van 583 naar 560. Van hen werden er 97 opgenomen op de IC, tegen 132 een week eerder. In de ziekenhuizen nam de bezetting vandaag af. Er liggen nu 686 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 703), van wie 198 op de IC (gisteren: 199), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Voor zover bekend is één op de vijf positief geteste personen de afgelopen twee weken in het buitenland geweest. Van hen kwam 14,4 procent uit Spanje, 14 procent uit Griekenland en 11,1 procent uit Frankrijk. De belangrijkste besmettingsbron blijft de thuissituatie. Die is goed voor ruim 57 procent van alle besmettingen.

