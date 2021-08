Trotse Van Gaal bij presentatie: 'Wie zou het anders moeten doen?'

Van Gaal zag geen andere optie: 'Wie zou het anders moeten doen?' - NOS

Ruim twintig jaar na zijn eerste presentatie is Louis van Gaal voor de derde keer gepresenteerd als bondscoach van het Nederlands elftal. "Het is weer een nieuwe kennismaking met mijn vrienden van de media", zo begon de inmiddels 70-jarige oefenmeester tijdens de persconferentie. 'Wie anders?' "Het is toch wat dat ik hier weer zit voor de derde keer. Ik vond het in 2000 en 2012 een eer, maar nu nog meer omdat ik al vijf jaar met pensioen ben. Ik zag ook de noodzaak in en wie zou het anders moeten doen?" Van Gaal was in 2016 voor het laatst actief als coach, bij Manchester United. Drie jaar later kondigde hij zijn definitieve pensioen aan. "Ik heb er heel veel zin in. Ook omdat ik met een staf mag werken dat veel ervaring met zich meebrengt. En dat is heel belangrijk. Ook dat het volk zich achter mij heeft geschaard doet mij deugd." "Ik heb de afgelopen jaren alles bijgehouden. Op de achtergrond. Ik heb ook kritiek geleverd, maar je weet niet wat er speelt van binnen uit. Ik ben nu alweer twee weken bezig."

Van Gaal over aanstelling: 'Ik had het ook niet verwacht' - NOS

Van Gaal wilde nog niets loslaten over het spelsysteem dat hij wil gaan hanteren. "Dat hangt van de kwaliteit van de spelers en de tegenstander af. Maar ik heb geen tijd om een systeem erin te drammen zoals in 2014. Ik moet het op een hele andere wijze gaan doen." Richting het WK van 2014 in Brazilië stapte Van Gaal destijds over naar een 5-3-2-systeem. "Nu hebben de spelers zich nog niet uitgesproken voor een systeem. Dat maakt ze niet uit. Maar ze zijn het meest gewoon met 1-4-3-3." WK in Qatar Na de mislukte WK-kwalificatie in 2002 en de derde plaats op het WK in 2014 is het voor Van Gaal nu vooral prioriteit om zich te plaatsen voor het WK in Qatar, eind volgend jaar. "Ik geloof in deze spelersgroep, maar het zal niet makkelijk worden", is Van Gaal eerlijk. "Maar ik doe dit niet voor mezelf, ik doe het voor het Nederlands voetbal." 'Veredelde sterren' Van Gaal ging ook in op zijn uitspraak waarin hij zei dat hij tijdens het EK veel veredelde sterren zag, die het niet kunnen. Hij deed die uitspraken tijdens een gesprek met de Oranjevrouwen. De kersverse bondscoach ontkende dat het over het Nederlands elftal ging. "Iedereen dacht dat dat over Oranje ging, maar ik heb de naam van het Nederlands elftal niet genoemd. Ik had het daar over Frankrijk en Portugal."

Van Gaal over 'veredeld stelletje sterren': 'Ik had Frankrijk en Portugal in mijn hoofd' - NOS

Oranje speelt de eerste week van september drie belangrijke WK-kwalificatiewedstrijden tegen Noorwegen (uit), Montenegro (thuis) en Turkije (thuis). Nederland bezet na drie gespeelde wedstrijden de tweede plaats in groep G met 6 punten uit drie duels. Turkije gaat aan de leiding en heeft een punt meer dan Oranje.