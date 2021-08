Moeder 'containerbaby' ontkent dumpen kind, 'kinderen zijn alles voor me'

De vrouw die ervan verdacht wordt dat ze haar pasgeboren baby in 2014 in een plastic tas heeft achtergelaten in een ondergrondse container in Amsterdam, blijft ontkennen dat ze de dader is. Dat bleek tijdens de pro-formazitting voor de rechtbank in Amsterdam.

Vandaag werd besproken hoe het onderzoek ervoor staat. De inhoudelijke behandeling is waarschijnlijk in november.

De 31-jarige vrouw, die in april dit jaar in Duitsland werd gearresteerd, wordt verdacht van poging tot kindermoord. Zelf zegt de vrouw, die op Madagascar is geboren en via een tolk spreekt, dat de vader van het kind de baby moet hebben gedumpt, maar die man is spoorloos.

Weer een dochtertje gekregen

Tijdens een eerder verhoor zei de verdachte dat ze haar kind in een plastic tas heeft gestopt, maar later trok ze die verklaring in. "Mijn kinderen zijn alles voor me", zei ze tegen de rechter.

De rechter sprak met de verdachte via een videoverbinding. De verdachte zit al ongeveer honderd dagen in een huis van bewaring. Ze kon niet fysiek bij de zitting zijn omdat ze onlangs een dochtertje heeft gekregen. De vrouw heeft zes kinderen, van wie er drie bij haar vriend in een asielzoekerscentrum verblijven.

Het Openbaar Ministerie heeft nog een paar maanden nodig om het onderzoek af te ronden. Er moeten nog onder meer telefoons worden uitgelezen.

Verdachte blijft vastzitten

De advocaat van de verdachte vroeg de rechtbank om drie getuigen op te roepen: de vader van de gevonden baby en twee voorbijgangers die als eersten bij de container waren. De rechtbank wees het verzoek om de voorbijgangers nogmaals te horen af, omdat die niet belastend over de verdachte hebben verklaard.

Wel ging de rechter mee in het verzoek om de vader te horen, maar dan moet die door de verdediging worden opgespoord.

De verdachte moeder blijft zeker tot de inhoudelijke behandeling in november vastzitten.