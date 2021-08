AS Roma legt 40 miljoen euro op tafel voor Chelsea-jeugdproduct Abraham

AS Roma neemt aanvaller Tammy Abraham over van Chelsea. De 23-jarige Engelsman tekent voor vijf jaar in de Italiaanse hoofdstad nadat Roma 40 miljoen euro heeft overgemaakt naar Londen.

Geboren in Londen stroomde Abraham op achtjarige leeftijd in, in de jeugdopleiding van Chelsea. In 2016 liet toenmalig trainer Guus Hiddink hem op 18-jarige leeftijd debuteren in het eerste elftal.

Na verhuurperiodes aan Bristol City, Swansea City en Aston Villa maakt hij sinds 2019 vast deel uit van de selectie van Chelsea. Nadat Thomas Tuchel de ontslagen Frank Lampard had vervangen in januari, werd zijn speeltijd steeds minder op Stamford Bridge.

Mourinho

In Rome zal Abraham trainer José Mourinho tegenkomen. De Portugese oefenmeester zorgt in zijn eerste maanden voor alles behalve een stille entree. Zo kreeg hij (samen met drie andere spelers) in het oefenduel met Real Betis rood.