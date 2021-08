6000 mensen geëvacueerd door natuurbrand bij Saint-Tropez

In Zuidoost-Frankrijk zijn in de Var-regio meer dan 6000 bewoners en toeristen geëvacueerd vanwege natuurbranden.

Zeker 22 mensen ademden roken in of raakten gewond bij een brand in het achterland van Saint-Tropez, op zo'n 40 kilometer afstand van de kustplaats.

De brand begon gisteren en greep door de harde wind van zee zeer snel om zich heen. 3500 hectare natuur is al verloren gegaan.

Ingesloten

"We waren compleet ingesloten door het vuur", zegt burgemeester Gady van het plaatje Le Mole. Volgens hem zijn zo'n honderd huizen verwoest, evenals een camping bij de plaats Grimaud.

Meer dan 900 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Ze krijgen hulp van blushelikopters en -vliegtuigen. Veel wegen zijn afgesloten en bossen zijn tot verboden gebied verklaard.

President Macron brengt vanmiddag een bezoek aan het gebied.

Andere landen

Elders in het Middellandse Zeegebied woeden ook branden, onder meer in Algerije, Italië, Griekenland en ook in Israël.

In dat laatste land woest al drie dagen een brand in de buurt van Jeruzalem.