Twee Utrechtse jongeren aangehouden voor phishing via Marktplaats

De politie heeft twee Utrechtse jongeren van 17 en 21 jaar aangehouden voor phishing. Ze deden zich voor als medewerkers van Markplaats en probeerden via e-mails bankgegevens van adverteerders te stelen.

De politie kwam de jongens op het spoor na een tip van het verkoopplatform. Het was het bedrijf opgevallen dat er via hun systemen een grote hoeveelheid phishing-berichten werd verstuurd. Na de melding startte de politie een onderzoek en werd de identiteit van de daders achterhaald.

Het is nog onduidelijk hoeveel mensen slachtoffer zijn geworden van het tweetal, schrijft RTV Utrecht. Het is ook onbekend hoeveel geld de verdachten hebben buitgemaakt. Tot nog toe gaat het per slachtoffer om enkele honderden tot duizenden euro's.