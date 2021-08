Lukaku dankt basis aan Chelsea en heeft nu 'nog wat af te maken'

Lukaku zag de kans van zijn leven voorbij komen: 'Heb bij Chelsea veel geleerd' - NOS

Romelu Lukaku is weer terug op de plek waar hij de "basis heeft meegekregen". Bij Chelsea. Vorige week werd de Belg voor een bedrag van 115 miljoen euro overgenomen van het Italiaanse Internazionale. De voetballer keert na acht jaar terug op Stamford Bridge. "Deze kans kwam op het juiste moment voorbij en als ik kijk naar hoe mijn carrière tot nu toe verloopt, was dit er een die ik niet kon laten liggen", zegt Lukaku in een interview op het clubkanaal. Hij tekende voor vijf seizoenen bij zijn oude club. In 2011 begon de jonge Lukaku aan het avontuur bij Chelsea, toen al zijn favoriete club. Maar van een wervelende start was allerminst sprake, in het eerste seizoen speelde de Belg slechts twaalf duels. Het seizoen daarop werd hij verhuurd aan West Bromwich Albion, daarna aan Everton. Afmaken Voordat hij definitief overging naar Everton, speelde Lukaku in augustus 2013 nog op een blauwe maandag op Stamford Bridge. Acht jaar later trekt de spits weer het vertrouwde blauwe tenue aan, om af te maken waar hij aan begonnen was. Lukaku: "Eerlijk gezegd voelt dat wel een beetje zo. De basis, dat wat ik moest leren, heb ik hier tien jaar geleden meegekregen."

Lukaku - NOS

Lukaku is niet alleen op clubniveau een veelbesproken naam, ook bij het nationale elftal maakt hij indruk. Met 64 doelpunten staat de voetballer op eenzame hoogte op de topscorerslijst aller tijden. Eden Hazard volgt met 32 doelpunten voor de Rode Duivels. Op het laatste EK maakte Lukaku vier doelpunten. Een van die doelpunten was in de wedstrijd tegen Rusland. Hij rende naar de camera en had een boodschap voor de destijds Inter-ploeggenoot Christian Eriksen, die eerder op de avond in elkaar zakte tijdens Denemarken-Finland.

Lukaku met boodschap voor Eriksen: 'Chris, sterkte jongen, love you' - NOS