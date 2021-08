Cyberaanval op ziekenhuizen Apeldoorn en Zutphen, mogelijk persoonsgegevens bekeken

Cybercriminelen hebben geprobeerd om de computersystemen van de Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen binnen te dringen. Gedurende drie weken hebben ze aanvallen uitgevoerd, meldt Omroep Gelderland, maar ze zijn niet binnengedrongen.

Wel zijn ze in een mailbox van een medewerker met een medisch ondersteunende functie gekomen. De criminelen zouden geen informatie hebben gedownload of gestuurd, maar misschien hebben ze wel mails met persoonlijke gegevens ingezien. Het ziekenhuis zegt dat de kans daarop klein is.

Het zou gaan om een aanval vanuit verschillende landen. Het is niet duidelijk wanneer de computersystemen van de Gelre Ziekenhuizen precies zijn aangevallen.

Het ziekenhuis heeft de cyberaanval gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Er zou geen aangifte zijn gedaan bij de politie. Waarom niet, is onduidelijk.