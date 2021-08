Tweede woning gesloten in Alblasserdam in onderzoek naar vergisontvoering

De gemeente Alblasserdam heeft gisteravond opnieuw een woning gesloten. Het heeft te maken met de ontvoering van een onschuldige man uit Hoofddorp begin deze maand. Vorige week werd hij vrijgelaten op straat in Delft.

Volgens de gemeente is het huis gesloten om wanorde in de buurt te voorkomen, meldt Rijnmond. Afgelopen weekend werd al een woning gesloten in Alblasserdam, van het vermoedelijke echte doelwit van de ontvoering. De bewoners van de gesloten woningen zouden elkaar volgens de regionale omroep kennen.

Verkeerde ontvoerd

Ruim een week geleden werd een 56-jarige man uit Hoofddorp ontvoerd in Cruquius. Al snel bleek dat de daders iemand anders hadden willen ontvoeren. Afgelopen woensdag werd het slachtoffer van de vergisontvoering gewond gevonden in een woonwijk in Delft. Zes mensen zitten nog vast voor de ontvoering.

Na de ontvoering stapte een man uit Alblasserdam naar de politie om te melden dat hij mogelijk het echte doelwit was. Zijn huis aan De Boezem is toen al afgesloten om afrekeningen te voorkomen. De woning die gisteravond werd gesloten bevindt zich in de Merelstraat.

1899 kilo cocaïne

De politie vermoedt dat de ontvoering te maken heeft met de onderschepping van 1899 kilo cocaïne uit Ecuador op 28 juli in de haven van Antwerpen. Het onderzoek loopt nog.

Ook zou er een verband zijn met een aanslag op een bedrijfspand in Zwijndrecht in de nacht van vrijdag op zaterdag. Het pand vloog in brand nadat een auto opzettelijk tegen de gevel was gereden. Uit camerabeelden blijkt dat een aantal mensen er vervolgens in een andere auto vandoor ging. De politie en het Openbaar Ministerie kunnen het mogelijke verband niet bevestigen.