Tijdlijn: 20 jaar Afghanistan in vogelvlucht

De afgelopen jaren is er veel gebeurd in Afghanistan. Deze zomer volgden de ontwikkelingen elkaar in rap tempo op, toen de Taliban de ene provinciestad na de andere in handen kregen. Zondag namen ze de macht over in Afghanistan. Daarmee zijn de Taliban terug, van eigenlijk nooit weggeweest.

We zetten de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen twintig jaar in Afghanistan voor je op een rijtje.

11 september 2001: Aanslag op WTC en Pentagon

In de jaren 90 kregen de Taliban na een jarenlange oorlog de macht in handen in Afghanistan. Het fundamentalistische regime was heel streng. Zo werden boerka's verplicht, mochten meisjes niet meer naar school en werd muziek verboden.

Op 11 september 2001 vlogen vliegtuigen het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington in. Bijna 3000 mensen kwamen om. Vervolgens waren alle internationale pijlen op Afghanistan gericht. De aanslag was volgens de Amerikanen namelijk door terreurgroep Al-Qaida voorbereid in Afghanistan. Die groep stond toen onder leiding van Osama bin Laden. Het Taliban-regime bood Al-Qaida destijds onderdak.

Dit gebeurde er op die bewuste dag in september: