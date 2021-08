Ook apen begroeten elkaar en nemen afscheid, 'niet voorbehouden aan de mens'

Mensapen beschikken over sociale etiquette. Ze begroeten elkaar, geven soms een hand en nemen ook afscheid van elkaar. Dat blijkt uit internationaal onderzoek waarover de Volkskrant schrijft.

Er werd altijd van uitgegaan dat alleen mensen afscheid van elkaar namen nadat ze samen iets hadden gedaan, maar ook apen doen dat dus. De onderzoekers hebben meer dan 1200 ontmoetingen van chimpansees en bonobo's geanalyseerd.

Als apen met elkaar willen spelen, kijken ze eerst of ze op dezelfde lijn zitten. "Dat doen ze door bijvoorbeeld oogcontact te maken of elkaar een hand te geven", zegt Liesbeth Sterck, hoogleraar diergedrag aan de Universiteit Utrecht. "En als ze afscheid nemen, doen ze hetzelfde."

'Sociale proces is evolutionair oud'

Apen zijn ook in staat om zich met elkaar te verzoenen, zegt Sterck. "Als er een nieuw mannetje in de groep komt, is er eerst vaak agressie. Maar daarna verzoenen ze zich vaak."

Mensapen begroeten onbekende apen wat aftastender dan apen die ze al kennen. Dat is bij mensen ook zo, zegt Sterck. "Van mensen die je vaak ziet, weet je wat je kunt verwachten. Bij vrienden volstaat een omhelzing."

Volgens de Utrechtse hoogleraar toont het onderzoek aan dat het sociale proces evolutionair oud is. Chimpansees en bonobo's lijken het meest op de mens en volgens haar is de kans groot dat de sociale etiquette zes miljoen jaar geleden al aanwezig was bij de laatste voorouder die wij met deze apen deelden.