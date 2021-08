Nederlandse economie groeit weer, tweede coronarecessie voorbij

De Nederlandse economie is uit de tweede coronarecessie gekropen. Na een half jaar krimp, groeide de economie in het tweede kwartaal weer met 3,1 procent ten opzichte van de eerste drie maanden van dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De economie is nog niet terug op het niveau van voor de coronacrisis. Maar de versoepelingen van de maatregelen zorgen wel weer voor een weg omhoog.

De heropening van horeca en winkels leidden ertoe dat mensen weer meer geld gingen uitgeven. Toch is de consumptie nog niet terug op het niveau van 2019. Consumenten gaven nog altijd 5 procent minder uit dan in het tweede kwartaal van dat jaar.

Ook de overheid gaf meer geld uit, bijvoorbeeld aan testen en vaccineren.

Kunst- en cultuursector blijft krimpen

Met name de handel draait op volle toeren. Die sector groeide niet alleen ten opzichte van vorig jaar, maar ook in vergelijking met twee jaar geleden. De export lag in juni zelfs 9,3 procent hoger dan in juni 2019. Er werden vooral meer machines, chemische producten, metaalproducten en transportmiddelen geëxporteerd.

Veel andere sectoren doen het ook beter dan vorig jaar, maar zijn nog niet terug op het niveau van voor de pandemie. De toegevoegde waarde van reisbureaus lag bijvoorbeeld honderden procenten hoger dan vorig jaar, maar was desondanks nog veel lager dan in 2019.

De kunst- en cultuursector blijven een uitzondering. De coronamaatregelen beperkten in mei, juni en juli de ondernemers in deze sectoren nog flink. Met nog altijd economische krimp als gevolg.

Meer vacatures dan werklozen

Inmiddels hebben de meeste ondernemers weer hoop op betere tijden. Het producentenvertrouwen steeg in juli opnieuw, en het consumentenvertrouwen bleef vrijwel gelijk.

Eerder vandaag kwam het CBS al met cijfers over de krapte op de arbeidsmarkt, oftewel het aantal vacatures ten opzichte van het aantal werklozen. Daaruit blijkt dat er meer vacatures zijn dan mensen die geen werk hebben maar wel aan de slag willen. Dat is in 50 jaar niet voorgekomen, aldus CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen.

Voor elke 100 werklozen, waren er afgelopen kwartaal gemiddeld 106 vacatures die openstonden. Dat betekent dat zelfs als iedereen die kan en wil werken aan de slag gaat, er alsnog een tekort aan personeel is. Daarbij komt dat dit geen sluitende puzzel is. Mensen die nu zonder werk zitten kunnen niet altijd zomaar aan de slag op de plekken waar nu een tekort is.

Tweede recessie

De coronapandemie stortte de Nederlandse economie in de eerste helft van vorig jaar in een korte, maar diepe recessie. Door versoepelingen in de zomer veerde de economie in het derde kwartaal van 2020 weer op, om daarna weer weg te zakken bij de nieuwe maatregelen eind vorig jaar en begin dit jaar. Dat zorgde toen voor een tweede (lichte) recessie.