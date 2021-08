Kabinet versoepelt procedure voor tolken, zorgen over veiligheid ter plekke

Het demissionaire kabinet heeft de eisen voor tolken en andere Afghanen die naar Nederland mogen komen versoepeld. De tolken en de leden van hun gezin moeten wel een identiteitsbewijs kunnen laten zien of een tijdelijk reisdocumenten: een laissez-passer. Voorwaarde voor toelating is verder dat het ministerie van Defensie bevestigt dat de tolk voor Nederland heeft gewerkt.

Het kabinet schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin staat dat het kabinet zich ernstig zorgen maakt over de veiligheid van Nederlanders die nog in Afghanistan zijn en van alle Afghanen, "in het bijzonder degenen die betrokken waren bij de inzet van de internationale gemeenschap en van Nederland".

Het Nederlandse personeel van de Nederlandse ambassade in Kabul wordt zodra dat mogelijk is geëvacueerd. Het kabinet benadrukt dat het om een tijdelijk evacuatie gaat. Vandaag vertrekken een nieuwe groep diplomaten en hun beveiligers naar de regio. Die moeten de diplomaten die daar nog zijn, vervangen en het evacuatiewerk voortzetten als dat mogelijk is.

Ander personeel

Internationale organisaties hebben een beroep op het kabinet gedaan om ook hun lokale personeel in veiligheid te brengen en in Nederland op te nemen. Het kabinet is daartoe bereid als het om EU- en NAVO-personeel gaat. In de brief staat niets over Afghaanse medewerkers van hulporganisaties.

Er is een Nederlands militair vliegtuig onderweg naar Afghanistan om Nederlanders, tolken en ook personeel van de Nederlandse ambassade in Kabul op te halen. Vanwege de chaos op het internationale vliegveld daar kon dit toestel gisteren niet landen.

Persbureaus meldden vanmorgen dat de duizenden Afghanen die zich gisteren op de startbaan bevonden inmiddels zijn weggestuurd en dat de evacuaties weer op gang zijn gekomen.

De situatie van de tolken en de ontwikkelingen in Afghanistan van de afgelopen dagen komen vandaag aan de orde in de Tweede Kamer.