Bob Dylan aangeklaagd voor seksueel misbruik minderjarig meisje

Bob Dylan is aangeklaagd wegens seksueel misbruik. De Amerikaanse zanger zou in 1965 een 12-jarig meisje hebben misbruikt nadat hij haar had gedrogeerd en mishandeld, melden Amerikaanse media.

Een woordvoerder van de singer-songwriter, inmiddels 80 jaar, zegt dat hij de beschuldigingen tegenspreekt.

Het misbruik zou verscheidene keren zijn gebeurd, onder meer in hotels. Dylan was destijds 23 of 24 jaar oud. Het is niet duidelijk hoe het meisje en de zanger elkaar kenden.

Nog steeds psychische problemen

De nu 68-jarige vrouw zegt dat ze nog altijd psychische problemen heeft door het misbruik en eist een schadevergoeding van Dylan.

Ze diende de aanklacht afgelopen vrijdag in. Dat was de laatste dag dat ze nog een beroep kon doen op een wet die slachtoffers van kindermisbruik de mogelijkheid geeft om een civiele zaak aan te spannen ondanks het verstrijken van de verjaringstermijn. Afgelopen zaterdag verviel de wet.

Om die reden werd onlangs ook de Britse prins Andrew aangeklaagd voor seksueel misbruik. Hij zou twintig jaar geleden op het landgoed van zijn vriend Jeffrey Epstein meerdere keren een meisje hebben misbruikt.