Containerprijs bijna vertienvoudigd: 'Het is puinhoop op puinhoop op puinhoop'

De prijs van zeecontainers blijft maar stijgen door tegenslagen in de internationale containervaart. Na de blokkade van het Suez-kanaal en de sluiting van de Yantian-haven, kampt opnieuw een belangrijke Chinese zeehaven met een sluiting vanwege een coronabesmetting.

"Het is puinhoop op puinhoop op puinhoop daar in China", zegt Edwin Asveld, directeur van logistiekbedrijf TransHeroes, over de nieuwe havensluiting. Vanwege een coronabesmetting is een terminal van de Ningbo-haven tijdelijk gesloten om verdere verspreiding te voorkomen. Ningbo is een van de grootste havens ter wereld. Vorig jaar werden miljoenen containers in de nu gesloten terminal ingeladen.

"Van de sluiting van de Yantian-haven in juni hebben we nog steeds last", zegt Asveld. "Die sluiting duurde toen een week." De Ningbo-haven is sinds woensdag gedeeltelijk dicht. "Ik verwacht dat dit ook weer weken vertraging gaat opleveren."

"De impact van de sluiting in Ningbo is nog niet helemaal duidelijk, maar het zou weleens groter kunnen worden dan de sluiting van Yantian", zegt Lesley de Rijcke, accountmanager van logistiekbedrijf Slavenburg en Huyser. "En we hebben al een achterstand."

Productie van China naar Friesland

Door opstapeling van vertragingen stijgen de containerprijzen hoger en hoger. Sinds mei vorig jaar is de prijs voor een container van Shanghai naar Rotterdam bijna tien keer zo duur geworden. Tegenwoordig betalen importeurs 13.653 dollar voor een container van 40 foot. Voor de stijging, die begon in mei vorig jaar, kostte zo'n container nog 1400 dollar.

"Ik had nooit gedacht dat de hoge prijzen zo lang konden aanhouden", zegt Asveld. De Rijcke: "De zeevrachtprijzen gaan echt door het plafond heen."

Hoeveel de hogere containerprijs ook wordt doorberekend naar de consument, is erg afhankelijk van de goederen. Maar Asveld ziet bij een klant de inkoopprijzen al wel stijgen. Zij verschepen 220 dozen fauteuils in een 40 foot container.

"Per fauteuil praat je dan over 60 dollar wat alleen de zeevracht al extra kost. De invoerrechten worden ook hoger, omdat de zeevracht daar een onderdeel van is. De stoel wordt dan al gauw ruim 50 euro duurder. Dus als de stoel eerst 150 euro inkoop kostte, is dat nu 25 procent meer."

De eerste klanten beginnen al productie te verplaatsen. "Het begint een dramatisch verhaal te worden", zegt Adelien Zwaan, directeur van PEHA Sneek. Haar bedrijf verkoopt kerstartikelen: kunstsneeuw, verlichte dorpjes, kaarsjes. En een groot deel daarvan komt uit Chinese fabrieken.

Ningbo is een belangrijke vertrekhaven voor haar producten. "Dat proberen we nu om te leiden. Voor de kerst moet nog wel lukken, maar inmiddels zitten we wel op een maand vertraging." Een klein deel van de productie zit al in Friesland. "Dat willen we gaan uitbreiden", zegt Zwaan. "De afhankelijkheid van China is te groot."

Kippengaas

Tot die conclusie zijn ze ook gekomen bij interieurbedrijf HK Living. "De situatie is knap waardeloos", zegt eigenaar Sander Klaver. Elke maand laat hij een container vol meubels uit Ningbo komen. "Het is moeilijk om plek te vinden in andere Chinese havens."

De stijgende containerprijzen zijn ook voor Klaver een reden om meer productie naar Europa te verplaatsen. "Daarnaast hebben we tijdens de coronacrisis gezien dat China ook het land gewoon helemaal op slot kan gooien. Dan zitten wij zonder producten", zegt Klaver. Het bedrijf is onder meer begonnen om stoelen in Nederland te laten maken. "Een paar jaar geleden was China daarvoor de vanzelfsprekende productielocatie. Dat is echt aan het verschuiven."

Klaver spreekt nog van een balans: een deel uit China en een deel uit Europa. Maar sommige ondernemers vertrekken al helemaal uit China, ziet Asveld van TransHeroes. "Een klant van ons importeerde kippengaas uit China. Maar de prijs van de container is inmiddels hoger dan de prijs van het kippengaas erin. Hij haalt het gaas nu in Europa."