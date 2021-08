US Open-deelname Griekspoor in handen van Amerikaanse ambassade, maar er is hoop

Tallon Griekspoor staat door de afmelding van Roger Federer voor het eerst in het hoofdtoernooi van de US Open. Hij dreigt echter het grandslamtoernooi in New York te moeten missen. Hij komt de Verenigde Staten namelijk niet in, toch is er nog hoop.

Griekspoor beschikt niet over een visum om naar de VS reizen en komt niet in aanmerking voor een ESTA (de digitale toestemming voor reizen naar Amerika).

"Natuurlijk ben ik blij dat ik rechtstreeks ben toegelaten tot de US Open, maar het gedoe over mijn visum is slopend. Soms staat mijn hoofd even niet naar tennis", vertelt de 25-jarige tennisser.

Zijn teleurstelling valt te begrijpen. Griekspoor beleeft tot nu toe, onder anderen aan de hand van coach Raemon Sluiter, een goed 2021 met onder meer drie challengertitels en hij sluipt omhoog op de wereldranglijst (109de plaats).