Wekdienst 17/8: Debat over ophalen Afghanen • KNVB presenteert bondscoach Van Gaal

Goedemorgen! Vandaag debatteert de Tweede Kamercommissie voor Defensie over de huidige situatie in Afghanistan. En de KNVB presenteert Louis van Gaal als de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal.

We beginnen met het weer. De dag begint eerst nog met wat zon, maar daarna neemt de bewolking toe. In de middag zijn er perioden met regen, maar in het noorden blijft het bijna overal droog. De temperaturen liggen tussen 17 en 18 graden.

Twee dagen na de verovering van Kabul door de Taliban heerst er nog veel onduidelijkheid over de situatie in Afghanistan. De chaos op het vliegveld, waarbij gisteren meerdere doden vielen, lijkt af te nemen. De evacuaties komen inmiddels langzaam op gang.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

In diverse studentensteden in het hele land is gisteren de introductieweek begonnen voor nieuwe studenten. Onbekommerd feestvieren is er niet bij vanwege de coronaregels, maar studenten zijn blij dat een hele hoop activiteiten wél kunnen doorgaan.

'Eindelijk zie je weer mensen. Je zit de hele tijd natuurlijk op je kamer':