Al twintig jaar knaagt het bij Van Gaal: 'Dat ene titeltje ontbreekt'

Louis van Gaal - AFP

Voor de derde keer wordt Louis van Gaal, dinsdagmiddag in Zeist, gepresenteerd als bondscoach van het Nederlands elftal. "Het Nederlands voetbal is mij altijd aan het hart gegaan" en "ik beschouw het als een eer het Nederlands elftal te coachen", gaf hij in een persbericht van de KNVB op als redenen. Allemaal waar, maar natuurlijk dreef ook zijn persoonlijke ambitie hem om deze baan voor de derde keer te aanvaarden. Na zijn eerste presentatie als bondscoach op 7 juli 2000 in het Amsterdamse Hilton-hotel omschreef de toen 49-jarige Van Gaal het zelf uitstekend in een interview met toenmalig NOS-verslaggever Theo Reitsma. "Ik heb eigenlijk elk titeltje al binnen, maar dat ene titeltje nog niet als coach van een landenteam", aldus Van Gaal. "En Nederland heeft dat ook nooit gehaald. Het zou mooi zijn als Van Gaal dat met die spelers wel zou halen. Dat is een persoonlijke ambitie. Daar mag ik me toch over uitspreken, of niet?" Kijk hieronder naar het interview met Louis van Gaal na zijn presentatie als bondscoach in 2000 en naar de persconferentie van toen in het Hilton-hotel.

Met het ondertekenen van een zesjarig contract dacht Van Gaal destijds twee kansen te hebben om die ambitie te bereiken, op het WK van 2002 en het WK van 2006. Ruim een jaar later kon die ambitie weer de ijskast in. Na de hopeloos mislukte kwalificatie voor het WK in Zuid-Korea en Japan stapte Van Gaal namelijk op. 'Mocht van KNVB geen gedicht voorlezen' Bij zijn tweede presentatie als bondscoach in Zeist, op 10 augustus 2012, wachtte de toen 61-jarige Van Gaal opnieuw een kwalificatiereeks voor het WK. Hij begon zijn presentatie met een kwinkslag. Hij zette zijn bril op en nam een briefje in de hand. "Ik heb natuurlijk wel een gedicht gemaakt, daar zitten jullie uiteraard allemaal op te wachten", zei Van Gaal op de persconferentie. "Maar helaas, de KNVB is niet zo'n gemakkelijke werkgever als bijvoorbeeld Ajax. Ik mocht geen gedicht voorlezen, dus dat is jammer." Van Gaal refereerde hiermee aan zijn presentatie als technisch directeur van Ajax, die hij opluisterde met een zelfgeschreven gedicht. Daarna werd hij serieus. Hij vertelde dat het bondscoachschap voor hem een geweldige uitdaging en een eer is. "Eigenlijk heb ik er op gewacht", zei Van Gaal. "Mooier kan het niet in mijn ogen."

Presentatie Van Gaal als bondscoach in 2012: 'Mocht van KNVB geen gedicht voorlezen' - NOS

De doelstelling van de KNVB was een plek bij de eerste vier in Brazilië. "Als je bij het EK (van 2012, red.) de groepsfase niet doorkomt, dan is dat een heel hoog doel", zei Van Gaal bij zijn presentatie. "Maar ik denk altijd dat je de lat hoog moet leggen en daarnaar moet streven. Ik ben er niet ongelukkig mee." 'Had wereldkampioen kunnen worden' Van Gaal bedacht een masterplan, gooide het systeem in de aanloop naar het WK om naar 5-3-2 en slaagde in zijn missie met een derde plaats. Al heerste bij de bondcoach toch een ontevreden gevoel. Er was volgens Van Gaal nog meer te halen in Brazilië. "Ik had met het Nederlands elftal wereldkampioen kunnen worden", zei hij in zijn laatste biografie ('LvG, de trainer en de totale mens') uit 2020. "Daar ben ik zeker van."

Louis van Gaal met assistent Ruud Krol in 2000 - ANP

Het toernooi in Brazilië maakte voor Van Gaal wel duidelijk dat alles mogelijk was, ook met een op papier mindere selectie. "Het bewees maar weer dat je heel ver kunt reiken als je een selectie zes weken bij elkaar hebt. Ik heb dat altijd gezegd, ook bij mijn eerste keer bij Oranje: als we het WK halen, dán kan ik het laten zien." Na een rijke trainersloopbaan via Ajax, FC Barcelona, Oranje, AZ en Bayern München was Van Gaal in 2016 voor het laatst als coach actief voor Manchester United. Drie jaar later kondigde hij zijn definitieve pensioen aan. "Mijn vrouw heeft ook recht op een leven met Louis van Gaal", legde hij uit. Dinsdag in Zeist begint de inmiddels 70-jarige Van Gaal aan zijn derde missie als bondscoach. Niet voor niets laat hij zijn luxe leven als pensionado toch voor wat het is. Hij ziet perspectief om nog één keer te schitteren op een eindronde. Met Oranje. Ruim twintig jaar na zijn eerste presentatie knaagt het nog steeds. Dat ene titeltje ontbreekt nog.