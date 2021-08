Honderden brandweerlieden ingezet tegen bosbranden Zuid-Frankrijk

De brandweer in de regio deelt via Twitter nachtelijke beelden van de brand:

In Frankrijk zijn honderden brandweerlieden ingezet om meerdere natuurbranden te bestrijden in de Var-regio, in het zuiden van het land. Het vuur brak gistermiddag uit en kon snel om zich heen grijpen door de droge omstandigheden en de harde wind in het departement dat tussen Marseille en Nice in ligt. Twaalf campings in het gebied zijn geëvacueerd.

De Franse nieuwzender BFMTV meldt dat er al 2800 hectare natuur in as is gelegd. Verschillende snelwegen zijn afgesloten in verband met de branden. Het vuur woedt onder meer bij het dorp Gonfaron, zo'n 50 kilometer ten westen van Saint-Tropez.

De autoriteiten roepen mensen op om weg te blijven uit het gebied waar de branden zijn. Voor zover bekend heeft het vuur nog geen woningen bereikt. In de gemeente Le Luc is een gymzaal geopend om mensen op te vangen die niet naar huis kunnen of zijn geëvacueerd.