Heet avondje Galatasaray: rode kaart na kopstoot aan ploeggenoot

Na ruim een uur moest de Braziliaan Marcão Teixeira bij Galatasaray na de rode kaart vertrekken. Eerst had hij zijn ploeggenoot Kerem Aktürkoglu een kopstoot gegeven. Daarna volgden nog enkele rake klappen.

Galatasaray beleefde maandagavond een prima start van de Turkse competitie. Maar na afloop van de met 2-0 gewonnen ontmoeting bij Giresunspor ging het niet over het goede spel, maar over twee licht ontvlambare ploeggenoten.

Beide treffers vielen in het duel voor rust. Mbaye Diagne opende na een half uur de score en miste kort daarna een strafschop. In de extra tijd scoorde ploeggenoot Alexandru Cicaldau wel van elf meter.

Nederlandse inbreng

Bij de bezoekers stond Patrick van Aanholt in de basis en viel Ryan Babel in de 65ste minuut in. Bij de thuisclub speelde Joey Pelupessy (onder meer ex-Heracles Almelo) de hele wedstrijd.