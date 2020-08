'Vandaag eindigt de dictatuur in Wit-Rusland, de vraag is of dat vreedzaam gaat'

Die vrees lijkt terecht: het campagneteam van de oppositie meldt vanavond dat Kolesnikova, uren na dit gesprek, is opgepakt. Even later is ze volgens lokale media weer vrijgelaten; de politie beweert haar met iemand te hebben verward.

Vandaag zijn er verkiezingen in Wit-Rusland. Maria Kolesnikova is een van de drie vrouwen die samen een einde proberen te maken aan het presidentschap van Loekasjenko, 'de laatste dictator van Europa'. Zij is ervan overtuigd dat de dictatuur na dit weekend voorbij is.

Kolesnikova was campagneleider van een van die eerder opgepakte oppositiekandidaten. Zij wist samen met de echtgenote van een andere opgepakte kandidaat, de oppositie te verenigen achter Tichanovskaja.

"Er is iets gebeurd wat in de laatste 26 jaar niet gebeurd is", zegt Kolesnikova. "In de afgelopen decennia was de oppositie zeer agressief. Maar nu is er een compleet andere stemming. Een stemming van liefde, respect en hoop."

Geest uit de fles

De regering probeert het de oppositie lastig te maken door ze geen toegang te geven tot de media, zegt Kolesnikova. "Wij kunnen bijvoorbeeld geen reclamezendtijd kopen, we mogen geen billboards maken."

Ondanks de weinige media-aandacht, bezoeken tienduizenden mensen campagnebijeenkomsten en demonstraties tegen de regering. Kolesnikova: "De mensen hebben nu door dat ze de dictatuur niet meer nodig hebben."

"De geest is uit de fles en dat is helemaal nieuw", beaamt Wit-Ruslandkenner Franka Hummels. "Sinds het ontstaan van het land zijn nog nooit zoveel mensen in verzet gekomen. Dat al die mensen de moed hebben om zich uit te spreken, is bijzonder. Zij riskeren gevangenisstraffen of bijvoorbeeld ontslag."