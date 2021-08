'Biden bewust van kritiek, maar zei niets over tussenweg voor Afghanistan'

De Amerikaanse president Biden verkondigde maandagavond een heldere boodschap in zijn toespraak tot de natie: volgens hem was het niet in het Amerikaanse belang om nog langer in Afghanistan te blijven. "Amerikaanse troepen moeten niet vechten en sterven in een land waar het Afghaanse leger zelf ook niet voor wil vechten", verkondigde hij.

"Het is in feite dezelfde boodschap die Biden voor het weekend al had: hij neemt de volle verantwoordelijkheid en blijft vierkant achter zijn beslissing staan", zegt NOS-correspondent Marieke de Vries. "Hij zegt: onze missie was om al-Qaida en Osama bin Laden uit te schakelen. Om de terroristische dreiging uit te schakelen. Daarna hadden we ons eigenlijk terug moeten trekken, maar het eindigde in een oorlog zonder einde."

Volgens De Vries is de president zich terdege bewust van de kritiek op zijn beslissing om de troepen nu terug te trekken, met de razendsnelle machtsovername door de Taliban als gevolg.

"Maar hij zegt de kritiek liever te dragen dan dat hij de toorts straks aan een vijfde president moet doorgeven. The buck stops with me, luidde zijn boodschap. Of de Amerikanen nou nog één jaar of vijf jaar zouden blijven, Biden is ervan overtuigd dat het niets zou veranderen aan de situatie."

In zijn toespraak stak Biden de hand niet in eigen boezem, constateert De Vries. "Hij zei niets over dat het ook anders had kunnen gaan. Volgens de president was de Taliban zo sterk geworden dat hij maar één keuze had: nog meer Amerikaanse troepen naar Afghanistan sturen om te vechten, of terugtrekken. Maar er was natuurlijk ook een tussenweg te bedenken, zoals een deel van de troepen daar houden - ook voor het moraal onder Afghaanse militairen."

NOS op 3 maakte een explainer over de huidige situatie in Afghanistan en over hoe het land daar gekomen is: