Investeerder uit Dubai trekt ruim 100 miljoen uit voor Surinaamse oliehaven

Logistiek concern DP World uit Dubai investeert meer dan 100 miljoen dollar in een nieuwe oliehaven in Suriname. Het bedrijf uit de Verenigde Arabische Emiraten wil zo actief betrokken zijn bij de olie- en gasontwikkelingen in het kustgebied van Suriname en buurland Guyana.

De haven komt te liggen aan de oostelijke oever van de Surinamerivier. Het terrein ligt ongeveer 200 kilometer van de plek waar tot nu toe zes olievondsten zijn gedaan.

Het Surinaamse staatsbedrijf Staatsolie noemt de plannen goed nieuws. De directeur gaat ervan uit dat alle bedrijven die zich met de oliewinning bezighouden, zich in de nieuwe haven zullen vestigen.

Voor de aanleg wordt samengewerkt met lokale bedrijven. De bouw van de oliehaven staat begin volgend jaar op de planning. De haven moet in eerste instantie 50 hectare groot worden, maar kan uitgebreid worden tot 330 hectare.

Nieuwe werkgelegenheid

De eerste olie komt waarschijnlijk pas in 2025 uit de bodem. Wel kan de Surinaamse economie hier naar verwachting de komende jaren al van profiteren. Door de olievondsten ontstaat naar verwachting nieuwe werkgelegenheid.

In mei dit jaar maakte olie- en gasconcern Shell bekend volgend jaar ook op zoek te willen gaan naar olie voor de kust van Suriname. Het Brits-Nederlandse bedrijf heeft zich in september vorig jaar al ingekocht om mee te kunnen doen aan het zoeken naar olie in de Surinaamse wateren.