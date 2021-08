President Biden: het was niet in Amerikaans belang om in Afghanistan te blijven

President Biden heeft in een toespraak tot de natie krachtig zijn besluit verdedigd uit Afghanistan te vertrekken. Volgens hem was het niet in het Amerikaanse belang daar te blijven. "Ik zal de fouten uit het verleden niet herhalen", zei hij.

Biden benadrukte dat hij zijn troepen "niet eindeloos kan laten vechten in een burgeroorlog in een ander land. Dat is niet wat het Amerikaanse volk wil en verdient."

Hij gaf toe dat de val van de Afghaanse regering en de machtsovername door de Taliban sneller kwamen dan hij had verwacht. Maar hij legde de schuld volledig bij de Afghaanse regering en het Afghaanse leger, bij wie de wil om te vechten ontbrak. Tegen de onwil om het land te verdedigen is niets te doen, zei hij. Daarom bleef Biden vastbesloten een eind te maken aan de langste oorlog die Amerika heeft gevoerd.

'Trump ging praten met Taliban'

Hij herinnerde eraan dat zijn voorganger president Trump met de Taliban was gaan onderhandelen en besloten had dat de Amerikanen in mei dit jaar weg zouden zijn.

Biden stond daardoor voor de keus: moest hij doorgaan op deze weg en de troepen terugtrekken, of de oorlog tegen de Taliban weer laten escaleren en meer Amerikaanse militairen sturen, terwijl de Taliban sterker waren dan ooit sinds 2001. "Hoeveel Amerikaanse levens was dat waard", vroeg hij zich retorisch af.

Volgens hem hebben de Verenigde Staten de Afghanen alle kans gegeven hun toekomst vorm te geven, "maar we konden ze niet de wil geven om te vechten."

Doel bereikt

De president benadrukte dat het doel van de interventie in Afghanistan in 2001 niet was om een natie op te bouwen of democratie te brengen, maar om na de aanslagen van 11 september 2001 een nieuwe aanval op Amerika onmogelijk te maken.

Dat doel is bereikt, zei Biden. Al-Qaida kan Afghanistan niet meer als uitvalsbasis gebruiken en zijn leider Osama bin-Laden is gedood.

Tegenwoordig komt de dreiging van terrorisme uit veel andere landen, zei Biden. "Daar treden we tegen op, maar niet met blijvende militaire aanwezigheid." Ook als er opnieuw terreurdreiging tegen de VS uit Afghanistan komt, zullen we daartegen in actie komen, beloofde Biden.

Evacuatie

De VS richt zich nu op de evacuatie van de troepen en de andere Amerikanen en hun helpers. Biden zei dat "we veilig onze ambassade hebben gesloten". De Amerikaanse strijdkrachten zullen ook zoveel mogelijk Afghanen die gevaar lopen onder de Taliban helpen het land te verlaten. Daarbij noemde hij met name Afghanen die de strijdkrachten en de media hebben geholpen en mensen die in dienst waren van hulporganisaties.