Poolse lhbti-demonstranten opgepakt na ophef om vlag over Jezusbeeld

Vorige week hingen in Warschau leden van verschillende lhbti- en feministengroepen regenboogvlaggen over standbeelden, onder meer over dat van Jezus. De activist die gisteren door de politie werd meegenomen, zou ook een auto van een pro-life-organisatie hebben vernield. Meerdere activisten werden daarop opgepakt en dagenlang vastgehouden. Voor het beledigen van 'religieuze gevoelens' staat in het katholieke Polen maximaal twee jaar gevangenisstraf.

In Polen zijn 48 demonstranten voor de rechten van lhbti'ers opgepakt. De activisten probeerden gisteren te voorkomen dat de politie een demonstrant zou oppakken, die door een Poolse rechtbank was veroordeeld dat tot twee maanden cel.

De Poolse lhbti-activist Bart Staszewski zegt dat er vandaag vijftig mensen zijn opgepakt. Volgens hem worden tien demonstranten vermist. Vanavond is er in Warschau een nieuw protest uit solidariteit met de gearresteerde actievoerders, schrijft hij op Twitter.

De conservatieve regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) noemt rechten voor lhbti'ers onderdeel van een buitenlandse ideologie die de Poolse waarden en het traditionele gezin ondermijnt. De partij vindt homoseksualiteit 'erger dan het communisme'.

De partij is sterk verbonden met de katholieke kerk en voerde bij de presidentsverkiezingen vorige maand een campagne gericht op het inperken van lhbti-rechten. PiS-kandidaat Duda won de verkiezingen met een nipte zege.

Onafhankelijk

Eind juli oordeelde de rechtbank in Amsterdam dat Poolse rechtbanken niet onafhankelijk zijn van de regering, doordat de rechtstaat in het land sterk is aangetast. De Internationale Rechtshulpkamer (IRK) kwam tot die conclusie in een zaak over de overlevering van een Poolse verdachte.

Kort daarvoor had Polen aangekondigd uit de zogeheten Istanbul-Conventie te stappen. Dat mensenrechtenverdrag van de Raad van Europa is erop gericht geweld tegen vrouwen te voorkomen en te bestrijden.

De commissaris voor de mensenrechten van de Raad van Europa roept op tot onmiddellijke vrijlating van de demonstrant. "Het bevel om de activist twee maanden vast te houden is een ijselijk signaal voor de vrijheid van meningsuiting en lhbti-rechten in Polen", schrijft Dunja Mijatovi op Twitter.