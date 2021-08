Wolfsburg uit Duitse beker gehaald vanwege wisselfout Van Bommel

De wisselfout van Wolfsburg-trainer Mark van Bommel in het bekerduel met SC Preußen Münster is de club duur komen te staan. VfL Wolfsburg is door de tuchtcommissie van de Duitse voetbalbond namelijk uit het bekertoernooi gezet.

Van Bommel verving in totaal zes spelers in zijn team. De oud-PSV'er had volgens de regels maximaal vijf keer mogen wisselen. Wolfsburg won de wedstrijd in de verlenging met 3-1 van de vierdeklasser, maar die zege is nu omgezet in een reglementaire 2-0 winst voor Preußen Münster.

Volgens Van Bommel had hij desgevraagd van de vierde official te horen gekregen dat hij in de verlenging nog drie spelers mocht wisselen. Hij had echter in de reguliere speeltijd al drie spelers naar de kant gehaald. De vierde official ontkent Van Bommel verkeerd te hebben geïnformeerd.

Wolfsburg overweegt in beroep te gaan tegen het vonnis. "Het duel overspelen zou terecht zijn", oordeelde Tim Schumacher, hoofd van de juridische afdeling van de club.

Geen persoonlijke consequenties

Een dag na de bekerwedstrijd liet de directie van Wolfsburg al weten dat de wisselfout geen persoonlijke consequenties voor Van Bommel zou hebben.

De Duitse ploeg ondersteunde de positie van de Nederlandse trainer afgelopen zaterdag met winst in de eerste competitiewedstrijd tegen VfL Bochum. Wolfsburg zegevierde dankzij een treffer van Weghorst (1-0).